Ruhani: ABD yönetiminin İran aleyhindeki ambargo ve baskının hezimete uğradığı itirafı büyük başarıdır

Büyük bazı petrokimya tesislerin açılışında konuşan Ruhani, dünya ve ABD’nin İran karşısında diz çökmeye ve ambargoları kaldırmaya mecbur kalacağını belirtti.

Büyük başarılardan birinin büyük kasap ve katil Trump’ın düşürülmesi olduğunu ifade eden Ruhani, ABD yeni yönetimini bugüne kadar en azından 4 kez ABD azami baskısının hezimete uğradığını belirttiğini ve bunun İran’ın en büyük başarısı olduğunu söyledi.

İran’ın petrol ve petrokimya alanına büyük projelerin açılışının yapıldığını ifade eden Ruhani, elde edilenlerin tamamının halkın irade, iman ve direnişi sayesinde olduğunu ve İran milletinin başarıları ve ilerlemelerinin devam edeceğini söyledi.

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2012