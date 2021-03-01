Maksimum baskı koşullarına rağmen 5.6 milyar dolarlık petrol projesinin açılışı yapıldı

İran'ın son üç yılda en ağır yaptırımlara maruz kaldığı ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerine göre tam anlamıyla bir ekonomik savaş içinde olduğu bir zamanda bu projelerin faaliyete geçmesi çok önemlidir.

1,4 milyar Euro maliyet ve günlük 65 bin varil ham petrol üretim kapasitesi ile Azer ortak petrol sahası geliştirme projesi ile 970 milyon dolar sermaye ve 3,5 milyon kapasite ile en büyük petrokimya yem tedarik birimi (Kengan Petroleum) işletmesi bu projeler arasında yer almaktadır.

Ayrıca bugün Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla Kiyan Eseluye Petrokimya'nın uygulama imalatı başlatıldı.

İran'ın petrol endüstrisi, son yıllarda benzeri görülmemiş yaptırımlara maruz kaldı. Ancak gelişmesi hiçbir zaman durmadı ve bu yaptırımlar nedeniyle finansal kaynaklara ve modern teknolojilere erişimin zor olduğu bir durumda bile petrol ve doğalgaz sahalarının geliştirilmesine ve petrokimya endüstrisinin değer zincirinin tamamlanmasına dikkat edildi.