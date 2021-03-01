1 Mar 2021 15:34
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News Code: 84247150
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İran İşçi Atış Takımı Yunanistan'a gidecek

İran İşçi Atış Takımı Yunanistan'a gidecek

Tahran, İRNA- İşçi Federasyonu Atıcılık Derneği Başkanı, işçi atış takımının Yunanistan'da düzenlenecek 3. Dünya Kurumsal Şampiyonasına ilk defa katılacağını bildirdi.

3.  Dünya Şirketleri Yarışması'nın16-20 haziran 2021 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Olimpik Stadyumlar ve Spor merkezleri, Atina Olimpik Spor Merkezi (2004 Olimpiyat Oyunlarının stadyumu) 2021 Dünya Kurumsal Oyunlara ev sahipliği yapacak.

Bu yarışmalar, atış, bilek güreşi, badminton, basketbol, ​​plaj voleybolu, bovling, satranç, dart, futbol (5,7 ve 11 kişilik), golf, hentbol , petank, rugby, atış, briç, squash, yüzme, masa tenisi, tenis, atletizm, voleybol, kettlebell ve Paralimpik sporları dahil olmak üzere 28 spor dalında  gerçekleşecek.

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