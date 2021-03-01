İran İşçi Atış Takımı Yunanistan'a gidecek

3. Dünya Şirketleri Yarışması'nın16-20 haziran 2021 tarihlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

Olimpik Stadyumlar ve Spor merkezleri, Atina Olimpik Spor Merkezi (2004 Olimpiyat Oyunlarının stadyumu) 2021 Dünya Kurumsal Oyunlara ev sahipliği yapacak.

Bu yarışmalar, atış, bilek güreşi, badminton, basketbol, ​​plaj voleybolu, bovling, satranç, dart, futbol (5,7 ve 11 kişilik), golf, hentbol , petank, rugby, atış, briç, squash, yüzme, masa tenisi, tenis, atletizm, voleybol, kettlebell ve Paralimpik sporları dahil olmak üzere 28 spor dalında gerçekleşecek.