İran, 32 ülke ile karşılıklı olarak uçuşları durdurdu

Muhammed Hasan Zabiheş, 'Ulusal Korona ile Mücadele Genel Müdürlüğü kararnamelerine göre ve korona virüsün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuların İran'a kabulü yasaklandı' dedi.

Muhammed Hasan Zabiheş, 'Özel koşulları olan İngiltere, Güney Afrika, Angola, Arjantin, Bolivya, Botswavana, Brezilya, Burundi, Capre Verd, Şili, Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvador, Swatini, Fransız Ginesi, Lesoto, Guyana, Malavi, Moritanya, Mozambik, Peru, Ruanda, Sişel, Surinam, Tanzanya, Uruguay, Venezuela, Zambiya ve Zimbabve ülkelerinden birisinde en fazla iki hafta içinde dört saatten fazla kalanların bir sonraki duyuruya kadar İran İslam Cumhuriyeti'ne girmelerine izin verilmiyor ve menşe ülkenin havaalanında kabul olmayacaklar' dedi.

Zibahş, 'İran'a seyahat etmek isteyen tüm İranlı ve yabancı uyrukluların, uçuştan önce Sağlık Bakanlığı veya elçilik tarafından İngilizce olarak onaylanmış laboratuvarlardan maksimum 96 saatlik bir negatif korona moleküler test (RT-PCR) sertifikası sunmaları gerekmektedir' diye ekledi.