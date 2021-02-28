Petrol dışı ihracatın geliştirilmesi, ABD'nin acımasız yaptırımlarına karşı koymak için çok önemlidir

Hükümet Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın dünya ekonomisine katılım hakkını gerçekleştirmek için ülkenin petrol dışı ihracatının geliştirilmesine vurgu yaptı.

'Petrol dışı ihracatın geliştirilmesi, ABD'nin acımasız ve yasa dışı yaptırımlarına karşı koymak için Direniş Ekonomi'nin nemli araçlarından biri olarak çok önem taşımaktadır" diyen Ruhani, imal edilen ürünlerim kalitesinin iyileştirilmesinin yanı sıra üreticilerin İran'ın petrol dışı ihracatını artırma taahhütlerine bağlı kalmasının çok önemli olduğuna değinerek, 'Yeni koşullar, hükümetin kalkınma hedeflerine ulaşmada petrol dışı ihracatın geliştirilmesine daha fazla hız vermemizi gerektiriyor' diye konuştu.

ABD'nin baskısı altında İran'ın döviz kaynaklarını bloke eden ülkelerle müzakere sürecinde yaratılan yeni koşullara işaret eden Ruhani, döviz kurunun düşmesini umduğunu aydetti.

Ruhani, 'Ülkenin bankacılık ve döviz ilişkilerinde yaptırımların etkisizleşmesi ve yaptırımlarıdan nemalananların kar gütme hırsları, ekonomik savaşın etkilerini şiddetlendirdi, ancak Allah'a şükürler olsun ki bu ortam yavaş yvaş iyiye gitmektedir' diye ekledi.

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