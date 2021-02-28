Azizi Hadim, İran Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildi

Tahran Zirve Salonunda Spor ve Gençlik Bakanlığı Şampiyona Sporlarını Geliştirme Bakan Yardımcısı Mehdi Alinijad, Asya Futbol Konfederasyonu temsilcileri ve denetleme kurulu temsilcisileri ile kurl üyelerinin katıldığı çevrim oylamada yönetim kurulu başkanı ile üyeleri seçildi.

İlk oylamada 35 oyla Şahabettin Azizi Hadim 35 oyl ve Kiyumers Haşimi 24 oyla ikinci tura kaldı. Mustafa Acırlı 18 oy ve Ali Kerimi 9 oy almasına rağmen ikinci tura katılma hakkını elde edemeyerek elendi.

İkinci tur oylama sonucunda ise Azizi Hadim 49 oy alarak Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı oldu. Azizi Hadim daha önce Futbol Federasyonu yönetim kurulunda yer almıştır.

Daha önce Mehdi Tac'ın görev aldığı bu makam, onun istifasından sonra boş kalmıştı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish