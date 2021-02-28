İran önümüzdeki 2 yıl içinde çeşitli tohumların üretiminde kendi kendine yetecek hale gelecek

Yezd'de düzenlenen bir törende konuşan Kudsi, gerekli tohumları üretmek için ülkede alınan önlemlere atıfta bulunarak, 'Kolza tohumu dahil hibrit tohum üretimi konusunda gelecek yaz mevsiminde yurt dışından bağımsız hale geleceğiz. Şu anda en çok ithal edilen tohumlar, sebze ve yaz tohumlarıır. Bu sektörün ihtiyaç duyduğu tohumların %20'sini bu yıl sonuna kadar üretmeyi planlıyoruz' diye konuştu.

Bu bağlamda 10 ürünün tohumlarının üretildiğini ve önümüzdeki yıl üreticilerin kullanımına sunulacağını ifade eden Kudsi, acımasız yaptırımlar sırasında yaşanan zorlu ekonomik koşullara ve bu kritik durumda özellikle tarım sektörünün sorunlarına değindi.

Yezd ilini modern ve bilimsel tarım alanında önde gelen illerden biri olarak nitelendiren Kudsi, tarım sektörünün toplumun gıda güvenliğinin sağlanmasındaki rolü ve görevlerinin önemine ve bu alandaki hassasiyetlere değindi.

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