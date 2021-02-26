İran-Avrupa kardiyologlar toplantısı Meşhed kentinde düzenlendi

Webinar’ın Düzenlenme Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Şebisteri yaptığı açıklamada Rezevi Hastanesinin geçen 3 sene zarfında dünyadan kardiyologları ağırladığını, bu sene korona'dan dolayı toplantının sanal ortamda düzenleneceğini belirtti.

Şebisteri, Korona’dan dolayı toplantının 20 gün arayla ve iki aşamada düzenleneceğini belirtti.

Şebisteri, toplantıya İtalya, Almanya, Belçika, Hindistan, İsviçre, ABD, İspanya ve Türkiye’den katılımcılar olduğunu belirterek, toplantı esnasında online olarak 12 operasyon yapılacağını bunlardan 4’ünün İran’da ve 8’inin de İtalya’da yapılacağını belirtti.

Şebisteri, toplantıda kalp damarla ilgili en son gelişmelerin inceleneceğini söyledi.

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2012