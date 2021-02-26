İranlı ressam çocuklar Hiroşima Uluslararası Resim Yarışmasından ödüller kazandılar

Barış temalı yarışmada BM üyesi 19 ülkeden 99 kentten 6 ile 15 yaş arasındaki çocuklar katıldı.
Yarışmada Barış Kentlerinin Genel Sekreterinin ödülünü İran’dan 8 yaşındaki kız çocuğu ressam Negar Ğeybi kazandı. Bu ödülde ikinciliği de 7 yaşında kız ressam çocuk Roksana Rostemi kazandı.
11 ile 15 yaş arasındaki kategoride 14 yaşıda kız ressam Fateme Zehra Askeri birinci olurken, 13 yaşında erkek ressam İlya Efşarmend ikinci ve 14 yaşında Nergis Cihanbin üçüncü oldu.
İranlı ressam çocuklar diğer kategorilerde de 5 ödül kazanmayı başardılar.
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2012
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