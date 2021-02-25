Zaif, ABD ve Avrup’dan İran’ın KOEP taahhütlerini azaltma delillerini ortadan kaldırmalarını istedi

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belitti.

Zarif, ‘’ ABD, İran’ın o ülkenin Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çıktıktan sonra taahhütleri ile ilgili adım attığını belirtmekte, İran o zamana kadar sınırlamalara bağlıydı, bu ABD davranışı nedenin değişmediği anlamına gelmektedir. ‘’ dedi.

Zarif mesajının devamında ‘’ AB Troykası da suçludur, zira üç sene boyunca İran ile hiçbir ticaret yapmadılar. ABD ve Avrupa Troykası, İran’dan KOEP 36 maddesi çerçevesinde telafi edici eylemlerini durdurmayı istemek yerine bu nedeni gidermeliler. ‘’ diye yazdı.

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2012