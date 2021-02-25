158 km’lik Abyek-Veramin otoban açılışı yapıldı

6 gidiş geliş yoluna sahip otobanın yapımına 5 sene önce başlandı. Otoban’ın yüzde 30’unun devlet yüzde 70’inin de özel sektör tarafından yapılmakta ve otoban Gezvin, Elborz, Merkezi ve Tahran illerinden geçerek Veramin kentinden sonra Kum otobanına başlanmaktadır.

Otobanda 49 büyük, 690 küçük köprü, iki tünel ve 32 park alanı bulunmaktadır.

Otobanın yapımı ile birlikte İran’ın kuzey batısı ile kuzey doğusu bir birine bağlanmaktadır.

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2012