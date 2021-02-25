25 Şub 2021 11:58
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Hamane: İran hatalı tarafların fiili adımları karşısında KOEP taahhütlerine dönecektir

Hamane: İran hatalı tarafların fiili adımları karşısında KOEP taahhütlerine dönecektir

Tahran, IRNA- İran’ın Cenevre’de bulunan BM Daimi Temsilcisi İsmail Begayi Hamane, hatalı taraf olan ABD’nin fiili adımları karşısında ve düzeltmeler yapması durumunda Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

Silahsızlanma Konferansında konuşan Hamane, ‘’ İran KOEP çerçevesinde zarar eden taraftır, İran ABD’in KOEP’te çıkması sonrası ve AB ülkeleri taahhhütlerini yerine getirmemesi sonrası bazı uygulamalar yaptı. Bu durumda ABD hatalı ve KOEP’i çiğneyen taraftır ve yaptıklarını düzelterek KOEP’teki taahhütlerine geri dönmelidir. ‘’ dedi.

Hamane, ABD ve AB yetkililerinin İran’da KOEP çerçevesindeki taahhütlerine tam olarak dönmesi istemlerinin komik olduğunu belirterek, ABD’nin anlaşma dışında olduklarını anlaşmayı çiğnediğini AB ülkelerinin de taahhütlerini yerine getirmediklerini söyledi.

İran’ın anlaşmadan çekilmediğini, diğerlerini 2231 nolu BMGK kararını çiğnemeye mecbur etmediğini ve zorbalıkla taahhütlerini yerine getirmekten imtina etmediğini belirten Hamane, ABD’nin anlaşma dışında hatalı taraf olduğunu ve cani Trump’ın hala mirasına devam ettiğini söyledi.

Hamane artık söz döneminin geçtiğini belirterek artık taahhütlerini yerine getirme dönemi olduğunu söyledi.

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