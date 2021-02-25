İran-İngiltere Ekonomik İşbirliği Fırsatları ve Sorunları toplantısı düzenlendi

Baidinejad Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki ülke ticaret odaları temsilcilerinin iki ülkenin mühendislik, mali, sağlık, petrol ve gaz alanındaki işbirliği kapasitelerini incelediklerini belirtti.

İki ülke temsilcilerinin video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantısı İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve İran’ın Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlendi. Oturumda sağlık, petrol ve gaz, yenilenebilir enerji, mali konularda faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli firmalardan 140 temsilcinin ticari ilişkilerin arttırılması husunda görüşmelerde bulundular.

İngiltere Başbakanının İran ile Ticari İşlerden Sorumlu Özel Temsilcisi Lord Norman Lamont, IRNA’ya yaptığı açıklamada Avrupalı firmalarda İran ile ticari ilişkileri başlaması yönünde ihtiyatlı bir iyimserlik olduğunu ve bunun siyasi gelişmeler ve nükleer anlaşmanın geleceğine bağlı olduğunu söyledi.

Lamont, Avrupa’da İran ile ticaretin yasal olduğunu fakat bankacılık ilişkileri, ABD ambargoları ve bunun psikolojik etkilerinin önemli engeller oluşturduğunu belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012