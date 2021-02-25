Tahti Revançi: İran aleyhindeki ambargolar gelecek 3 ay içinde kalkmalı

Tahti Revaçi Arapça Elcezire kanalına yaptığı açıklamada, bunun yapılması durumunda İran’ın da taahhütlerine uyacağını beelirtti.

Tahti Revançi, Washington’un KOEP’ten çıkması sonrasında İran’ın yaptıklarının gerginliğin artması anlamına gelmediğini ifade etti.

Tahti Revançi, Cuma günü yayınlanacak mülakatın bir bölümünde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Grossi’nin Tahran’a yaptığı ziyarete işaretle, ambargoların gelecek 3 ay zarfında kalkması ile ilgili sözlerin kendisi ile Tahran’da varılan anlaşma çerçevesinde söylenen sözler olduğunu belirtii.

ABD 3 sene önce KOEP’ten ayrılarak tarihte eşi görüşmemiş ambargoları İran aleyhine başladı. İran bir sene bekledikten sonra ve 3 Avrupa ülkesinin de taahhütlerini yerine getirmemesi sonrası 5 aşamada KOEP’in 36. Maddesi çerçevesinde taahhütlerini azaltmaya başladı ve en son İslami Şura Meclisi tarafından kanun haline gelen bir tasarı ile zenginleştirmeyi yüzde 20’ye arttırdı ve NPT ek protokolünü uygulamayı durdurdu.

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