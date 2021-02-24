Hatibzade: Netanyahu, İran korkusu yaymak için yalanlar söylemektedir

Hatibzade Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’ Netanyahu, Beyaz Saray’daki dostunu kaybetmeden dolayı kızgındır ve ırkçı korkuları yaymak için İran aleyhinde nefret dolu yalanlar söylemektedir.’’ Dedi.

Hatibzade, Natanyanu’nun İran aleyhindeki komplolarının heba olduğunu görmesinin kendisi için acı olmadı gerektiğini belirterek, ‘’ Tarih yalan söylemez, Yahudilerin kurtarılmasından tutunuz, işgale karşı gelmeye kadar, İran her zaman zalimlerle mücadele etmiştir. ‘’ dedi.

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2012