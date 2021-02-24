Zarif: Güney Kore, İran Merkez Bankasının mali kaynaklarına ulaşmasını sağlasın

Zarif ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Çang yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile ilgili son gelişmeleri görüştü.

Zarif, Güney Kore bankalarının yasa dışı uygulamasının iki ülke ilişkilerini etkilediğini belirterek Seul yönetiminin kısa sürede bu kaynaklara ulaşmasını sağlamasını istedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı da işe başlamasından sadece üç hafta geçtiğini belirterek, bu görüşmenin ülkesinin İran’a verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Çang, Güney Kore’ye ait İran’da el konulan geminin mürettebatının serbest bırakılmasına teşekkür ederek, geminin bir an önce serbest bırakılmasını temenni etti.

Zarif, geminin el konulmasının teknik konu olduğunu ve adli merciler tarafından bakıldığını belirtti.

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2012