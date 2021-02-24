24 Şub 2021 19:00
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Zarif: Güney Kore, İran Merkez Bankasının mali kaynaklarına ulaşmasını sağlasın

Zarif: Güney Kore, İran Merkez Bankasının mali kaynaklarına ulaşmasını sağlasın

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran, Güney Kore ilişkilerinin son 2.5 yılda bazı Kore banklarının yasa dışı eylemlerinden etkilendiğini belirterek, Seul’un en kısa sürede İran Merkez Bankasının o ülke bankaları nezdindeki mali kaynaklarına ulaşmasını sağlamasını istedi.

Zarif ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Çang yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri ile ilgili son gelişmeleri görüştü.

Zarif, Güney Kore bankalarının yasa dışı uygulamasının iki ülke ilişkilerini etkilediğini belirterek Seul yönetiminin kısa sürede bu kaynaklara ulaşmasını sağlamasını istedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı da işe başlamasından sadece üç hafta geçtiğini belirterek, bu görüşmenin ülkesinin İran’a verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Çang, Güney Kore’ye ait İran’da el konulan geminin mürettebatının serbest bırakılmasına teşekkür ederek, geminin bir an önce serbest bırakılmasını temenni etti.

Zarif, geminin el konulmasının teknik konu olduğunu ve adli merciler tarafından bakıldığını belirtti.

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