24 Şub 2021 18:18
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News Code: 84242746
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Ruhani, İran ve Slovakya özel sektörlerinin ilişkilerin gelişmesine öncü olmalarını istedi

Ruhani, İran ve Slovakya özel sektörlerinin ilişkilerin gelişmesine öncü olmalarını istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbşkanı Hasan Ruhani, İran ve Slovakya özel sektörlerinin iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde öncü olmalarını istedi.

Slovakya’nın yeni Tahran Büyükelçisi Ladislav Balk’ın güven mektubunu alma töreninde konuşan Ruhani, şartların İran’ın uluslararası işbirliği yapması için değiştiğini belirterek, iki ülke özel sektörlerinin bunda öncü olabileceklerini söyledi.

Korona ile mücadelenin tüm dünya ülkelerinin işbirliği ile mümkün olacağını ifade eden Ruhani, İran’ın 3 korona aşı yapımını deneme ve üretme aşamasında olduğunu ve bu yönde Slovakya dahil diğer ülkelerle tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeni Büyükelçi Balk da ülkesinin İran’a özel saygı duyduğunu belirterek, ülkesinin Tahran ile ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmeye azimli olduğunu söyledi.

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