24 Şub 2021 18:07
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İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile 30 milyar dolar ticaret kapasitesi vardır

İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği ile 30 milyar dolar ticaret kapasitesi vardır

Tahran, IRNA- İran Ticaareti Geliştirme Kurumu yetkililerinde Mir Hadi Seyyidi, İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında 30 milyar dolar ticaret kapasitesi olduğunu belirtti.

Seyyidi yaptığı açıklamada Avrasya Ekonomik Birliği ile Tercihli Ticaret Anlaşması için iki sene müzakereler yapıldığını belirterek, birlikle beraber bölgedeki barış ve işbirliğinin artacağını söyledi.

Tercihli Ticaret anlaşmasına birlikten 502 ve İran’dan 381 ürün üzerinde anlaşma sağlandığını ifade eden Seyyidi bu ürünlerin gümrük tarifelerinin azaldığını fakat sıfır olmadığını söyledi.

Birlikle Serbest Ticaret müzakerelerinin başladığını ifade eden Seyyidi, bunun gerçekleşmesi durumunda rakipsiz bir Pazar elde edileceğini zira birliğin sadece Vietnam, Singapur ve Sırbistan ile Tercihli Ticaret anlaşması olduğunu söyledi.

Avrasya Ekonomik Birliği, 29 Mayıs 2014'te Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya liderleri tarafından imzalanan bir antlaşma ile temelleri atılan siyasi ve ekonomik bir birliktir. AEB'ye Ermenistan'ı dahil eden antlaşma 9 Ekim 2014'te imzalandı. Birlik resmen 1 Ocak 2015'te kurulmuştur. 

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2012

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