Ruhani, İran’ın korona ile mücadelede tecrübe paylaşımına hazır olduğunu bildirdi

Romanya’nın yeni Tahran Büyükelçisi bayan mirla Karmen Gerko’nun güven mektubunu alma töreninde konuşan Ruhani, İran ve Romanya arasında ekonomik ve bilimsel çalışma alanında iyi işbirliği imkanları olduğunu söyledi.

İki ülke ilişkilerinin yeni dönemde daha fazla artması temennisinde bulunan Ruhani, İran’ın korona ile mücadelede Romanya dahil diğer ülkelerle bilgi ve tecrübe paylaşımı istediğini söyledi.

Yeni Büyükelçi Gerko da Tahran, Bükreş ilişkilerinin her zaman samimi ve dostane olduğunu belirterek bunun ilişkilerin gelişmesi için kullanılmasını istedi.

İki ülke arasındaki bazı anlaşmaların uygulanmasının Korona’dan dolayı geciktiğini ifade eden Gerko, Ortak Ekonomik Komisyonunun bir an evvel toplanılması ile bu anlaşmaların hayatı geçirilmesini istedi.

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2012