Ruhani, İran ve Gana’nın çeşitli alanlardaki ilişkilerinin gelişmesini istedi

Gana’nın yeni Tahran Büyükelçisi Erik Esobuateng’in güven mektubunu alma töreninde konuşan Ruhani, İran’ın Gana ile ilişkilerini ekonomik ve bilimsel alanlarda geliştirme ve o ülkede tarım faaliyetlerinde bulunmak istediğini ve bu yönde özel sektörlerinin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi

Yeni Büyükelçi Esobuateng da iki ülke ilişkilerinin eski ve dostane olduğunu belirterek, iki ülke siyasi ilişkilerinin samimi ve sıcak olduğunu ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi yönünde çaba harcanması gerektiğini söyledi.

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2012