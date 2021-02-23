23 Şub 2021 21:04
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İran İçişleri Bakanı, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran İçişleri Bakanı, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Tahran, IRNA- Bir çalışma ziyareti için Duşanbe'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdulrıza Rahmani Fezli, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmam Ali Rahman ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını araştırdı.

Görüşmede taraflar, Tacik-İran ikili ilişkilerinin çeşitli yönlerini, özellikle iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğinin durumunu inceldi.

Görüşmede bugüne kadar iki ülkenin ikili işbirliği konusunda 160'tan fazla anlaşma imzaladığı belirtildi.

Görüşmede taraflar jeopolitik rekabetler ve dünya ile bölge güvenliği için yeni tehditler için görüş alış verişinde bulundular.

Korona virüsü salgını ile bölgenin şimdiki ve gelecekteki durumuna ciddi bir tehdit oluşturan küresel ekonomik ve mali kriz görüşmede masaya yatırıldı.

Görüşmede, iki taraf diğer güncel uluslararası ve bölgesel konuları tartıştı.

Fezli, Tacik mevkidaşı Ramazan Rahimzadeh'in daveti üzerine 22 Şubat Pazartesi günü Tacikistan'a gitti.

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