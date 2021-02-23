İran İçişleri Bakanı, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Görüşmede taraflar, Tacik-İran ikili ilişkilerinin çeşitli yönlerini, özellikle iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğinin durumunu inceldi.

Görüşmede bugüne kadar iki ülkenin ikili işbirliği konusunda 160'tan fazla anlaşma imzaladığı belirtildi.

Görüşmede taraflar jeopolitik rekabetler ve dünya ile bölge güvenliği için yeni tehditler için görüş alış verişinde bulundular.

Korona virüsü salgını ile bölgenin şimdiki ve gelecekteki durumuna ciddi bir tehdit oluşturan küresel ekonomik ve mali kriz görüşmede masaya yatırıldı.

Görüşmede, iki taraf diğer güncel uluslararası ve bölgesel konuları tartıştı.

Fezli, Tacik mevkidaşı Ramazan Rahimzadeh'in daveti üzerine 22 Şubat Pazartesi günü Tacikistan'a gitti.

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