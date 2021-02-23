İran ve Tacikistan terörizmle mücadelede işbirliğine vurgu yaptı

Tacikistan’ı ziyaret eden İran İçişleri Bakanı Abdülrıza Rahmanni Fezli, Tacikistan İçişleri Bakanı il yaptığı görüşmede Ortadoğu bölgesinde, radikalizm, terörizm, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığının genelde bölge dışı ülkeler tarafından yaratıldığını belirtti.

İran’ın 42 yıllık dış baskılar ve saldırılar karşısındaki direnişine değinen Fezli, İran etrafındaki bir çok olayın bölge dışı ülkelerin İran’ın direnişinden duydukları ve yabancılara gerek duymadan yararttığı güvenliğe kızgınlıktan dolayı yarattıklarını belirtti.

İki ülke arasında siyasi, sosyal, kültürel, tarihi ortaklıklara değinen Fezli, iki ülke halklarının ilişkilerin gelişmesini istediğini ve İran’ın da ilişkilerin gelişmesine hazır olduğunu söyledi.

Tacikistan İçişleri Bakanı da terörizm, radikalizm, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ve terörist gruplarla mücadelenin ülkelerin işbirliği ile mümkün olduğunu belirterek, İran ile bu alanlarda işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Fezli temasları çerçevesinde Polis Akademisini ziyaret etti ve burada yaptığı açıklamada İran’ın akademi ile daha önce imzalanan anlaşmayı uzatmaya hazır olduğunu belirtti.

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2012