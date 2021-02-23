İran-Avrupa kardiyologlar toplantısı Meşhed kentinde düzenlenecek

Webinar’ın Düzenlenme Kurulu Genel Sekreteri Mahhmu Şebisteri toplantının 20 gün arayla ve iki aşamada düzenleneceğini ve ilk toplantının Cuma günü yapılacağını belirtti.

Ezevi Hastanesinin geçen 3 sene zarfında dünyadan kardiyologları ağırladığını ifade eden Şebisteri bu sene korona'dan dolayı toplantının sanal ortamda düzenleneceğini belirtti.

Şebisteri, toplantıya İtalya, Almanya, Belçika, Hindistan, İsviçre, ABD, İspanya ve Türkiye’den katılımcılar olduğunu belirterek, toplantı esnasında online olarak 12 operasyon yapılacağını bunlardan 4’ünün İran’da ve 8’inin de İtalya’da yapılacağını belirtti.

Şebisteri, toplantıda kalp damarla ilgili en son gelişmelerin inceleneceğini söyledi.

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2012