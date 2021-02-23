Bu sene tarım alanında 370 milyon dolar yabancı yatırım onaylandı

Halidi yaptığı açıklamada bu sene tarım alanında 25 yabancı yatırım izni verildiğini belirtti.
Halidi izin verilen projelerin seracılık, hayvancılık, tarım sanayi, tarım ilaçları, gübre alanında olduğunu belirterek, İsviçre’den 100 milyon Avro Seracılıkta, Hong Kong’dan hayvancılık alanında 50 milyon Avro yatırımın bunlardan bazıları olduğunu belirtti.
Halidi, İngiltere, Almanya, Irak, Çin, Fransa,dan yatırımcıların yatırımlarına da izin verildiğini söyledi.
Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish
2012
yorumunuz