23 Şub 2021 17:34
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News Code: 84241315
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Bu sene tarım alanında 370 milyon dolar yabancı yatırım onaylandı

Bu sene tarım alanında 370 milyon dolar yabancı yatırım onaylandı

Tahran, IRNA- İran Tarım Bakanlığı yetkililerinden Mohammad Halidi, 21 Mart 2020 tarihinden bu yana İran’da 350 milyon dolar yabancı yatırımın onaylandığını bildirdi.

Halidi yaptığı açıklamada bu sene tarım alanında 25 yabancı yatırım izni verildiğini belirtti.

Halidi izin verilen projelerin seracılık, hayvancılık, tarım sanayi, tarım ilaçları, gübre alanında olduğunu belirterek, İsviçre’den 100 milyon Avro Seracılıkta,  Hong Kong’dan hayvancılık alanında 50 milyon Avro yatırımın bunlardan bazıları olduğunu belirtti.

Halidi, İngiltere, Almanya, Irak, Çin, Fransa,dan yatırımcıların yatırımlarına da izin verildiğini söyledi.

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