İran baraj ve su tünelleri yapımında dünyanın ileri ülkeleri arasındadır

Erdekaniyan İran baraj ve tünelinin açılışında yaptığı açıklamada, İran’ın bu husustaki ilerlemesinin ülke sınırları içinde olmadığını ve baraj yapımı ve su tünelleri alanında diğer ülkelerde uygulanan mega bazı projelerin İranlı şirketler tarafından yapıldığını söyledi.

Erdekaniyan, Sri Lanka’da Oma Oba projesi ve Türkmenistan’da yapılan Sengi Tude Santralı ve Bağımsızlık Tünelinin buna örnek oluğunu belirterek, ‘’ Bu projeler su yönetimi özellikle nakil ve kullanımı alanlarında önemli projelerdir ve su yönetiminin her zaman siyasi ve sosyal istikrarın büyük unsurları olduğunun da tarihi olarak ispatlanmıştır. ‘’ dedi.

İran’ın 5 bin yıllık barajlar ve tarihi su nakil tünellere sahip olduğunu ifade eden Erdekaniyan, yüzyıllar öncesinde İranlıların su kullanımı için yüzlerce kilometre tüneller kazdıklarını ve bunların İran’ın onur kaynağı olduğunu söyledi.

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2012