23 Şub 2021 17:05
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News Code: 84241275
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İran’ın Petrokimya ürünleri üretimi yüzde 9 artmakta

İran’ın Petrokimya ürünleri üretimi yüzde 9 artmakta

Tahran, IRNA- İran Petrokimya Milli Sanayi yetkililerinden Seyyid Celal Mir Haşimi, bu sene sonuna karada (21 Mart) petrokimya ürünlerin üretiminin 61 milyon ton olarak, bir önceki yıla göre yüzde 9 artış göstermesini tahmin ettiklerini bildirdi.

Mir Haşimi, 21 Mart 2020 ile 21 Şubat 2021 tarihleri arasındaki petrokimya ürünlerin üretiminin 56 milyon ton olduğunu belirterek bu rakamın 21 Mart’a kadar 61 milyon tona ulaşmasını tahmin ettiklerini söyledi.

Üretim miktarının geçen sene 55 milyon ton olduğunu belirterek, üretim ve satış miktarının bu sene arttığını söyledi.

Mir Haşimi İran Petrokimya sanayinin önemli ana sanayilerden biri ve ülke ekonomisinin önemli dallarından biri olduğunu belirtti.

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