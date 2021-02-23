İran’ın Petrokimya ürünleri üretimi yüzde 9 artmakta

Mir Haşimi, 21 Mart 2020 ile 21 Şubat 2021 tarihleri arasındaki petrokimya ürünlerin üretiminin 56 milyon ton olduğunu belirterek bu rakamın 21 Mart’a kadar 61 milyon tona ulaşmasını tahmin ettiklerini söyledi.

Üretim miktarının geçen sene 55 milyon ton olduğunu belirterek, üretim ve satış miktarının bu sene arttığını söyledi.

Mir Haşimi İran Petrokimya sanayinin önemli ana sanayilerden biri ve ülke ekonomisinin önemli dallarından biri olduğunu belirtti.

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2012