Zarif: İran ve UAEK işbirliği devam edecek

Zarif yaptığı açıklamada, ‘’ İran’ın 4+1 ülkeleri olan yanı Rusya, Çin ve üç Avrupa ülkesi ve diğer ülkelerle görüşmeleri vardır. İran’ın taahhütlerini azaltma konusu iki seneden beri başlamıştır ve ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planından(KOEP) çıkması ve İran’ın taahhütlerini azaltması toplantıların her zamanki konusu olmuştur. ‘’ dedi.

Zarif, İslami Şura Meclisi tarafından kanunlaşan Taahhütlerin Azaltılması Kanununun da bu çerçevede yapıldığınnı ve bunun herkes tarafından bilindiğini belirterek, ABD ve Avrupa’nın taahhütlerine geri dönmeleri durumunda İran’ın da taahhütlerine geri döneceğinin herkese bildirildiğini söyledi.

Avrupalıların iddialarının aksine KOEP’teki taahhütlerini yerine getirmediklerini ifade eden Zarif, ‘’ KOEP bir kağıt parçası değildir, tüm Avrupa şirketleri İran’ı terk ettiler ve Avrupa ülkeleri onlara hiçbir destek vermediler, bundan dolayı Avrupalıların tüm taahhütlerini yerine getirmeleri yönündeki propagandaları gerçek dışıdır ve onlar taahhütlerini yerine getirmediler. ‘’ dedi.

Avrupalıların KOEP dışında 11 taahhütte daha bulunduklarını ve bunları da yerine getirmediklerini ifade eden Zarif, ‘’ INSTEX bu 11 taahhüdü yerine getirmek için bir başlangıçtı fakat Avrupa ülkeleri bunu uygulamada bile başarılı olmadılar bundan, burada Avrupa ve Amerika uluslararası hukuku ayaklar altına almıştır, eğer onlar KOEP’e dönmek istiyorlarsa Trump’ın yöntemini bırakmalılar ve eğer Trump yöntemlerinin hezimete uğradığını iddia ediyorlarsa bunları uygulamayı da durdurmalılar o zaman bizde yaptıklarımızı geri alırız. ‘’ dedi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012