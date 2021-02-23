İtalyan çevirmen: İtalyan halkının İran hakkındaki bilgileri daha iyi ve daha fazla olmuştur

Negah projesi ve web sitesinin kurucusu Elena Scarinci, İRNA kültür muhabirine yaptığı açıklamada, İran'ı sanat, sinema ve müzik yoluyla tanıtma konusuna değinerek, 'Birkaç ay İran'da yaşayan iki kadınla bir i çevirisi yaparken, fotoğrafçılık gibi güzel ve etkili İran sanatları hakkında İtalya'da hiçbir bilgi olmadığını öğrendik. Bu nedenle, İran sanatını başkalarının yardımıyla tanıtabilmek için bir web sitesi oluşturmaya karar verdik' ifadesini kullandı.

Sitelerinin fotoğrafçılık ve sanatçılar ile metinler hakkında olduğuna değinen Scarinci, Farsça'yı öğrenmesine dikkati çekerek, 'Önce Arapça okudum ve birkaç ay Türkiye'de yaşadım. Orada bazı İranlılarla tanıştım ve İran hakkında hiçbir şey bilmediğimi fark ettim ve farklı dillere olan ilgim nedeniyle Farsça öğrenmeye de karar verdim. Bu nedenle İtalya'ya döndüm ve Lazio bölgesinden burs aldıktan sonra Dehkhoda Enstitüsünde Farsça okumak için Tahran'a geldim. O zamanlar İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği'nde İtalyanca öğretiyordum ve İran'da Farsça öğrenmek ve konuşmak için daha fazla fırsatım oldu' diye belirtti.

Tahran'a gelmeden önce İran'a aşina olmadığını ve medyada İranlılar hakkında birşey görmediğini ifade eden Scarinci, 'Tabii ki çok meraklıyım ve bu yüzden İran'ı daha yakından tanımaya karar verdim' açıklamasına yer verdi.

İtalyanlar İran hakkında artık çok şey biliyor

İtalyan halkının İran hakkında birkaç yıl öncesine göre daha fazla bilgiye sahip olduğunu dile getiren İtalyan çevirmen, 'Bunu İran hakkında olumlu bilgiler yayınlayan birkaç yazar ve gazeteciye borçluyuz. Öte yandan bu yazarlar kitaplar hakkında daha çok yazıyor ve insanları meraklandırıyor ve böylece insanlar bilmeye ihtiyaç duyuyor. Genel olarak, İtalya'da İran bilgisinin son birkaç yıla göre gittikçe daha iyi hale geldiğini ve olumsuz bir görüş olmadığını düşünüyorum' diye ekledi.

Negah adlı web sitesi Scarinci ile birlikte Carolina Cotroneo ve Federica Ponzo tarafından kurulmuş ve işletilmektedir ve içeriği Instagram'da da yayınlamaktadır.

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