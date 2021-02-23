Şehit Süleymani'nin yolunu onur ve gururla devam ediyoruz

Kutsal Savunma ve İslam Devrimi Müzesi'nde düzenlenen Kutsal Savunma Uluslararası-Hukuk İstekleri Konferansı'nda konuşan Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, 'Amerikalılar akıl gereği halkımza karşı düşmanlıktan vazgeçmelidir, zira bize karşı herhangi bir tehdit bizim için en iyi fırsat oldu' diye açıkladı.

Şehit Süleymani'nin teröristlerle doğrudan savaştığını belirten General Kaani, 'Amerikalılar, terörist olduğunu iddia eden birinin şehit olduktan sonra mazlum halk tarafından nasıl karşılandığını anlamalı. Şehit Süleymani'nin yolu bakidir ve yolu özgür insanları eğitmek için bir okuldur' ifadesini kullandı.

General Kaani, 'Dünyada direniş ayaktadır ve devam etmektedir' diye ekledi.

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