ABD'nin BMGK 2231 sayılı kararını derhal uygulaması gerekmektedir

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Rabii, yaklaşan Nevruz'a değinerek, 'Bugünlerde bir yandan azami baskı çağının sona ermesiyle halkın zaferi elde edildi, diğer yandan da net bir şekilde görüyoruz ki Beyaz Saray'ın konuşma ve davranışlarında aynı başarısızlık yansımıştır' diye konuştu.

ABD'nin Trump'ın İran yaptırımları ile ilgili gönderdiği mektubun yeni yönetim tarafından geri çekilmesinin ibret dolu hususlarının olduğuna dikkati çeken Rabii, 'Önemli olan şu ki ABD yetkilileri açıkça bu yenilginin azami baskı adlı politikanın başarısız kalmasının sonucu olduğunu dillendirmektedir. Bu da Beyaz Saray'ın bu halkın Trump'a üstünlüğünü resmiyete tanıdığı anlamında ve böylece ABD zor bir sınavdan geçmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Rabii, 'Sınav, ABD ve Beyaz Saray'ın Birleşmiş Milletler'in oyuna bağlı kalıp kalmayacağı ve Trump'ın uğursuz mirasını kaldırıp kaldırmayacağıdır. Bu pratikte gösterilmelidir. Birleşmş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararından çekilmek, Trump'ın uğursuz miraslarından biridir. Biz bunu defalarca dile getirdik ve şimdi de Amerikan yetkililer bunu belirtmektedir. ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını hemen uygulaması gerekiyor' diye ekledi.

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