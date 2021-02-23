Amerikalılar ve Batılılar Irak'ın dayattığı savaşta insan haklarını ihlal ettiler

Kutsal Savunma Uluslararası-Hukuki İstekler Konferansı'nda konuşan Reisi, 'Saddam rejiminin İran'a dayattığı savaş sırasında Batılıların Saddam'a sağladıkları siyasi, silah ve mali yardımların listesi uzundur' diye belirtti.

Reisi, 'Dünyanın dört bir yanındaki insan hakları savunucuları ve hukukçuları, savaş gazilerimizin yatağına gitmeli ve bu kahramanların nasıl 30 yıldır hayatta kaldıklarını, kimyasal bombardımanların ve sinir silahlarının etkilerine ve acılarına katlandıklarını görmelidir. Elbette emperyalist ülkelerin katılımıyla işlenen bu suç kesinlikle adil bir mahkemede yargılanmalıdır' diye ekledi.

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