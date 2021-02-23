23 Şub 2021 12:15
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News Code: 84240680
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Yargı Erki Başkanı:

Amerikalılar ve Batılılar Irak'ın dayattığı savaşta insan haklarını ihlal ettiler

Amerikalılar ve Batılılar Irak'ın dayattığı savaşta insan haklarını ihlal ettiler

Tahran, İRNA- Yargı Erki Başkanı Hüccetü'l-İslam İbrahim Reisi, 'Kutsal savunma sırasında Amerikalıların ve Batılıların insan hakları ihlallerini dünyaya sunmalıyız ve dünyanın her yerinden insanlara Amerikalıların ve Batılıların kendi şeytani isteklerine kavuşmak için nasıl insan haklarını ayaklar altına aldıklarını anlatmalyız' dedi.

Kutsal Savunma Uluslararası-Hukuki İstekler Konferansı'nda konuşan Reisi, 'Saddam rejiminin İran'a dayattığı savaş sırasında Batılıların Saddam'a sağladıkları siyasi, silah ve mali yardımların listesi uzundur' diye belirtti.

Reisi, 'Dünyanın dört bir yanındaki insan hakları savunucuları ve hukukçuları, savaş gazilerimizin yatağına gitmeli ve bu kahramanların nasıl 30 yıldır hayatta kaldıklarını, kimyasal bombardımanların ve sinir silahlarının etkilerine ve acılarına katlandıklarını görmelidir. Elbette emperyalist ülkelerin katılımıyla işlenen bu suç kesinlikle adil bir mahkemede yargılanmalıdır' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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