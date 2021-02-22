Ayetullah Hameni: İslam her türlü kimyasal veya nükleer silah yapımını yasaklamıştır

Hubregan Meclisi üyelerini kabulünde konuşan Ayetullah Hamenei, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki taahhütlerini azaltmaya yönelik eylemi karşısında ABD ve 3 Avrupa ülkesinin edebiyatının yanlış, insafsızca olduğunu belirterek, ‘’ İran ilk günden ve uzun bir süre için İslam’ın emirleri doğrultusunda taahhütlerini yerine getirdi fakat ilk günden beri taahhütlerine uymayan bu ülkelerdi, bundan dolayı bu ülkelerden hesap sorulmalı. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ ABD KOEP’ten ayrıldığında ve diğerleri de ona uyduklarında Kuran’ın emri bizim de taahhütlerimizi bırakmak yönndeydi, buna rağmen sayın hükümetimiz taahhütlerini devam etti ve zamanla onlar azalttı fakat bunlarda karşı tarafın taahhütlerini yerine getirmesi durumunda geri getirilebilecek konulardır. ‘’ dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, ‘’ Bu arada o uluslararası Siyonist soytarı İran’ın nükleer silah elde etmesini önleyeceğiz demekte, kendisine şunu söylemek gerekir, İran eğer nükleer silah elde etme kararında olsaydı ne o ne ondan büyükler bunu engelleyemezlerdi. İran’ın nükleer silah yapımını engelleyen İslam’ın düşünce ve temelidir zira İslam’a göre normal halkı öldüren her türlü nükleer veya kimyasal silah yapımı yasaklanmıştır. ‘’ dedi.

ABD’nin nükleer bombardmanında 220 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve batılıların savaş uçakları ile mazlum Yemen halkının hastaneleri, okulları ve Pazar yerlerinin bombalandığını hatırlatan Ayetullah Hamenei, ‘’ Sivilleri ve masum insanları öldürmek ABD ve batılıların yöntemidir ve İran’ın bunu kabul etmemekte ve bu temelde de nükleer silah elde etmeyi düşünmüyor. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Biz ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda gereken nükleer gücü elde etmeye kararlıyız ve bundan dolayı bizim zenginleştirmemizin sınırı yüzde 20 olmayacak ve ihtiyacımız doğrultuda ilerleyeceğiz öğreneğin nükleer motor veya diğer işler için belki yüzde 60 zenginleştirme bile yapabiliriz. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, bir anlaşma olduğunu karşı tarafın bunu uyguladığı durumunda İran’In da belirtilen süre zarfında buna uyacağını fakat batılıların İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını bildiklerini söyledi.

İslam İnkılabı Rehberi, nükleer silahın bahane olduğunu onların hatta İran’ın normal silah elde etmesine bile karşı olduklarını zira İran’ın güç kaynaklarını elinden almak istediklerini belirtti.

Nükleer santrallerin daha sağlıklı, daha temiz ve daha ucuz enerji ile yakın gelecekte en önemli enerji kaynaklarında olacağını belirterek İran’ın zenginleştirme ihtiyacının gerekli olduğunu ve bunun hazırlıklarının bugünden başlanması gerektiğini söyledi.

Ayetullah Hamenei, ‘’ Batılılar İran’in nükleer enerjiye ihtiyaç duyduğunda onlara muhtaç olmasını istiyorlar ve onlar bizim bu ihtiyacımızı kendi isteklerini ve zorbalıklarını tahmil etme aracı olarak kullanmak istiyorlar. '' dedi.

Ayetullah Hamene, İran’ın nükleer mesele konusunda diğer konular gibi geri adım atmayacağını ve bugünün maslahatı ve bugün ile geleceğin ihtiyacı doğrultusunda güçlü şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Hubregan Meclisi, sekiz yılda bir doğrudan halk tarafından seçilen seksen sekiz kişiden oluşur. Hubregan Meclisine seçilecek adayların, gerekli niteliklere haiz olup olmadıkları, Anayasa Koruma Konseyi tarafından denetlenir ve onaylanır. Hubregan meclisinin şimdiki başkanı Ahmed Cenneti'dir.

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2012