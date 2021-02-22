İmamzade Salih türbesinde 176 yabancı uyruklu İslam’ı seçti

İmamzade Salih’in mütevellisi İhsan Biazar Tahrani, bu türbenin diğer İslam ülkelerinden gelen Müslümanlar tarafınsan da ziyaret edildiğini söyledi.

İmamzade Salih Festivalini düzenlemek istediklerini belirten Biazar Tahrani, festivalde din ve mezhebe bakış açısının işleneceğini söyledi.

Festivalin ana amacının Ehl-i Beyt’i tanıtmak olduğunu ifade eden Biazar Tahrani, Festivale sanatçıların kısa ve belgesel filmleri ile katılabileceklerini ve bunun için 10 Nisan’a kadar süre belirtildiğini söyledi.

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2012