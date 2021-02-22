21 Mart’a kadar 140 bin ton kuru üzüm ihraç edilecektir

Motemed yaptığı açıklamada, kuru üzüm için yüzde 10 hükümet tarafından sübvansiyon ödendiğini belirterke, İran’da 10 çeşit kuru üzüm üretildiğini ve bu zene ülke genelinde 285 bin ton temizlenmiş kuru üzüm üretildiğini söyledi.

Geçen seneden piyasada 76 bin 500 ton fazla kuru üzüm kaldığını ifade eden Motemed, fazla ürünün Rusya, Avrasya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini söyledi.

İki sene önceki ihracat miktarının 113 bin 500 ton ve bu ihracattan elde edilen gelirin 152 milyon 937 bin ton olduğunu ifade eden Motemed, geçen sene ihracat miktarının 120 bin ton ve bunun parasal değerinin 164 milyon 271 bin dolar olduğunu söyledi.

Motemed, Türkiye kuru üzümünün İran’ın esas rakibi olduğunu belirterek, Türkiye’nin her ton kuru üzüm fiyatının 1560 dolar olduğunu söyledi.

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2012