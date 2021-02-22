Hubregan Meclisi: Ambargolar fiilen kaldırılmadan ABD’nin KOEP’e dönmesi yararsızdır

Açıklamada ABD’nin azami baskı politikasının hezimete uğradığı ve bir ABD Başkanının daha tarih çöplüğüne gittiğinin dünya tarafından göründüğü belirtilerek, İran’In halkın derin desteği ile yoluna devam ettiği ifade edildi.

İran dış politikasının İzzet, Hikmet ve Maslahat ilkelerine dayalı olduğu ve dünya ülkeleri özellikle bölge ülkeleri ile müzakere ve işbirliğine vurgu yaptığı ifade edilen açıklamada, ABD ile anlaşılan konuların yeniden müzakere konusu edilmesinin kırmızı çizgi olduğu ve İran savunma ve füze konularının müzakere edilemez olduğu belirtti.

Açıklamada halktan birkaç ay sonra düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılması istenilerek adaylarda propagandalarında şeri ve ahlaki olmayan davranışlardan kaçınılmaları istendi.

Hubregan Meclisi 8. Oturumu bu sabah sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlendi.

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2012