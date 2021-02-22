İran'da koronadan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 350 bini geçti

Lari, son 24 saatte 89 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 59 bin 572'ye yükseldiğini, 1 milyon 351 bin 390 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek, vakalardan 3 bin 685'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1 milyon 351 bin 390 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 10 milyon 501 bin 415 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi' diye ekledi.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

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