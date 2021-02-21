Garipabadi: İran ve UAEK verilmi görüşmeler yaptı

Twitter hesabından açıklama yapan Garipabadi, istişarelerin sonuçlarının bu akşam yayınlanacağını sözlerine ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, dün akşam başkent Tahran'a geldi.

İran'In BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, Tahran'a giriş yaptığı sırada İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı ve İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Temsilcisi Behruz Kemalvendi tarafından karşılandı' ifadesini kullandı.

Grossi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü olarak göreve başlaktan sonra Tahran'a yaptığı ikinci ziyareti, Tahran'ın Ek Protokolü sona erdirmek ve UAEK denetimlerini askıya almak için belirlediği son tarihe (23 Şubat) sayılı günler kala olması dikkat çekti.

Grossi'nin Tahran'a yaptığı ilk ziyaret, geçen yılın Ağustos ayı sonlarında İranlı yetkililerinin daveti üzerine ve İran'ın bu uluslararası örgütün bir üyesi olarak işbirliği ve taahhütlerini sürdürmek amacıyla gerçekleşti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Arjantinlı Genel Müdürü Grossi, bugün farklı ve hassas koşullar altında ve belki de özel bir görevle Tahran'a seyahat ediyor. Bu Genel Müdür, tarafsızlık, bağımsızlık ve profesyonelliği Ajansın temel ilkeleri haline getirme taahhüdünde bulunmuştur.

İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi Kazım Garipabadi, 'Bu ziyaret UAEK Genel Müdürü tarafından ve İran'ın UAEK'ye 15 Şubat günü gönderdiği mektubunun hükümlerinin nasıl uygulanacağı konusunda İran Atom Enerjisi Örgütü ile teknik görüşmeler yapmak ve İslami Şura Meclisi'nce yürürlüğe giren Stratejik Eylem Kanunun 6. maddesi ve iki taraf arasındaki işbirliğinin yeni gelişmeler ışığında nasıl yapılması konusunda fikir alışverişinde bulunmak için talep edildi' dedi.

İran, ABD yaptırımları kaldırılmadığı takdirde, 23 Şubat'ta Nükleer Anlaşma kapsamındaki Ek Protokol'ün ötesinde denetimi askıya almayı planlıyor. İslami Şura Meclisi geçen 1 Aralık'ta hükümeti, ABD yaptırımının devam etmesi durumunda UAEK ile işbirliğini sınırlamaya ve Nükleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmak için daha fazla adım atmayı öngören bir yasayı kabul etti. Bu yasanın 6. maddesi uyarınca, "İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, Nükleer Anlaşma'nın 36. ve 37. maddeleri uyarınca, bu yasanın kabulünden itibaren 2 ay içinde Nükleer Anlaşma çerçevesinde Ek Protokol'ün ötesinde denetim erişimini askıya almakla yükümlüdür."

Daha önce anlaşmaya dönme ve yaptırımları kaldırma sözü veren yeni ABD yönetimi, bunu gerçekleştirmeyi İran'ın taahhütlerini yerine getirme şartına bağlamıştır. Oysa İran, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 kararı ile Nükleer Anşlama'yı ihlal ettiğini belirterek, ancak yaptırımlar kaldırılırsa ve ABD nükleer anlaşmaya geri dönerse, bu anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmaktan vazgeçeceğini duyurmuştur.

Grossi'nin bugün Tahran'a yaptığı ziyaretin amaçlarından biri, Tahran tarafından belirlenen sürenin dolmasına rağmen İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle UAEK müfettişlerinin İran'daki varlığının devam etmesi konusunda müzakere etmek olacak.

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