İtalyan sanatçı: Tahran Senfoni Orkestrası'nın konuk şefi olmak istiyorum

Piyanist ve şef Gina Frata, İtalyan kemancı Dino DiPalma ile birlikte Fecr Müzik Festivali'nin 36. Uluslararası Bölümü'nün son konserini verecek.

Fratta-Dipalma düetinin 36. Fcer Müzik Festivali'ndeki performansı, festival korona salgını nedeniyle sanal olarak düzenlendiği için Tahran'da kaydedilen birkaç yabancı gösteriden biriydi.

Uluslararası performansların çoğu kaydedildi ve video olarak yayınlandı. Ancak bu İtalyan grup, programlarını kaydetmek için Tahran'a geldi.

22 Ağustos 1973 doğumlu Gina Frata, piyanoyu gençken öğrenmeye başladı. Yerli ve yabancı birçok yarışmada yarışmış ve Berlin, New York, Mumbai, Kalküta, İstanbul, Vilnius, Roma, Seul, Montevideo ve Buenos Aires gibi dünyanın birçok şehrinde performans göstermiştir.

Orkestrayı ilk kez 1993 yılında 20 yaşında yönetti ve o zamandan beri birçok önemli orkestrayla işbirliği yaptı.

İtalya'da uluslararası üne kavuşan ilk kadın şeflerden biridir.

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