Kimse Nükleer Anlaşma'da İran'ı iyi niyetini sorgulayamaz

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Irakçı, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini azaltmasına işaret ederek, 'UAEK'nin 15 raporu, İran'ın bu anlaşmaya bağlı kaldığını göstermekte ve bu da bu iddianın belgelenmiş ve inkar edilemez bir kanıtıdır' açıklamasını yaptı.

İsrail rejiminin her zaman Nükleer Anlaşma'ya karşı çıktığını ve bölgede bu anlaşmaya karşı çıkan başka ülkeler de olduğunu dile getiren Irakçı, 'Biden, İran'la P5+1 formatında müzakereye hazır olduğunu açıkladı ve görünen o ki, iç gerginliklerinin üstesinden henüz gelemediler' diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'in Cuma gecesi İran ile P5+1 aracılığıyla müzakereye geri döneceklerini açıkladığını ifade eden ırakçı, 'Azami baskı altında kabul etmediğimiz şeyleri şimdi müzakerelerle kabul edeceğimizi düşünüyorlar mı? ABD'nin bu yasadışı taleplerine uymak isteseydik, bunu Trump döneminde yapardık. Trump, Ruhani ile tek bir hatıra fotoğrafı çekmek ve bizimle yeni bir anlaşma imzalamak istiyordu. Bu yyükün altına girmedik ve artık böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Nükleer Anlaşma'yı kabul etmek istiyorlarsa, ne az ne de fazlasını istemeliler' ifadesini kullandı.

İran İslam Cumhuriyeti, ABD yaptırımları kaldırılmadığı takdirde, 23 Şubat'ta BM Nükleer Anlaşma kapsamındaki Ek Protokol'ün ötesinde erişimi askıya almayı planlıyor.

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