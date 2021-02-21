İran ile Güney Afrika ve Latin Amerika arasında doğrudan deniz nakliye hattı kurulacak

İlgili makamlarla görüşmelerin ardından, İran'ın Güney Afrika ve ardından Latin Amerika ile doğrudan bir deniz nakliye hattının ticareti geliştirmesi planladığını dile getiren Efkehi, 'Söz konusu hat İran'ın güney limanlarından hareket ederek, Güney Afrika limanlarında durduktan sonra Latin Amerika ülkelerine, özellikle Brezilya'ya doğru yola çıkarak tasarlanması ve oluşturulması gündemdedir' dedi.

İran Gemicilik Şirketi'nin desteğiyle, İran'ın söz konusu destinasyonlara ihracat kargo kapasitesine rağmen ülke genelindeki ticaret odalarına, İran Ticaret Geliştirme Teşkilatına ve sahada faaliyet gösteren diğer ihracat şirketlerine bu Ülkelere mal ihraç edileceğinin bildirildiğini ifade edeb Efkehi, 'İran'dan söz konusu destinasyonlara doğrudan mal nakliyatını talep eden iktisadi aktivistlerin taleplerinin tescili ve bu direkt hattın kullanımı ve nakliye şirketi ile operasyon planlaması, Kooperatif Odası tarafından yapılmaktadır' diye belirtti.

Resmi olmayan istatistikler, geçen yılın ilk altı ayında İran ve Güney Afrika'nın ihracat hacminin 43 milyon dolara ulaştığını, bir önceki yılın ilk yarısında ise bu rakamın 27 milyon dolar olduğunu gösteriyor.

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