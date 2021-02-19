ABD, 5+1 ve İran’ın oturumuna katılmaya hazır olduğunu bildirdi

Price, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili oturum sonrası yayınlanan bildirim sonrası bu konuyu belirtti.

Price, ‘’ ABD, AB temsilcisinin İran ile düzenlenecek ve İran nükleer programı ile ilgili diplomasi bir yolun tartışılacağı davetini kabul edecektir. ‘’ dedi.

İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD Dışişleri Bakanları dün Blinken’in ABD Dışişleri Bakanlığına seçildikten sonra ikinci kez İran ve diğer konuları görüşmek için video konferans yöntemiyle görüştüler.

Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmesi istenilerek, bunun yapılması durumunda ABD'nin aynısını yapacağı ve İran ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtildi.

8 Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2015'te imzalanan İran'la nükleer anlaşmadan ayrıldıklarını açıklayarak, İran’a eşi görülmemiş ambargolar başlattı.

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