Ruhani: KOEP, çoklu diplomasinin önemli başarısıdır

Ruhani, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı telefon görüşmesinde KOEP’in çok taraflı diplomasinin önemli bir kazanımı olduğunu ve bunun yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, AB’nin uluslararası arenada önemli bir aktör olarak ABD’nin tek taraflı politikaları karşısında uygun rol ifa etmesi gerektiğini söyledi.

nükleer anlaşmanın yok olmasına izin verilmemesi gerektiğini belirten Ruhani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in nükleer anlaşmada koordinasyonu sağlayan kişi olarak atılacak adımlarla ilgili rol oynayabileceğini ifade etti.

Radikalizm ve terörizmin bölgenin önemli sorunları olduğunu ve bunlara mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Ruhani, "Radikal terörizmle mücadelede AB ile iş birliği yapmaya hazırız. Bu noktada bölgesel iş birliğini de memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından şehit edilmesinin ardından terör örgütü DEAŞ'ın güçlendiğini ve bölgedeki yabancı askeri unsurların varlığının gerginliğe yol açtığını belirtti.

İran ve AB arasındaki ilişkilerin gelişmesine vurgu yapan Ruhani, mevcut yeni uluslararası şartlar ve gelişmeler doğrultusuna iki taraf arasındaki ilişkilerin gelişmesine çaba harcanmasını istedi.

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2012