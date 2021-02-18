İran’ın 10 yıllık dış ticaret hacmi 57 milyar dolar oldu

Kerman kentinde açıklamada bulunan Museviyan, bu rakamın 21 Mart’a kadar 70 milyar dolar’a ulaşacağını ve bu başarının en büyük ambargolar döneminde yakalandığını söyledi.

Ambargoların 3 seneden ve Koeona’nın da bir seneden beri İran ekonomisini etkilediğini ifade eden Museviyan, geçen sene Avrasya Birliği ile imzalanan Serbest Ticaret anlaşmasının İran’ın Rusya, Belarus, Kırgızistan ve Kazakistan’a artmasına neden olduğunu söyledi.

Museviyan, korona’da dolayı bir çok dünya ülkesinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını belirterek, 21 Mart’a kadar ambargo baskısının azaltacağını tahmin ettiklerini söyledi.

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2012