Ruhani: ABD hükümetinin kanunlar ve kurallar karşısında teslim olmaktan başka çaresi yoktur

Ruhani bazı illerde video konferans yöntemiyle yaptığı sanayi projelerinin açılışında bulunduğu açıklamada, ‘’ Bugün ABD milleti ve yeni yönetimi İran ile ilgili hata yaptıklarını anlamışlardır, umarın bir an evvel bu hatalarını telafi ederler, kanunlar karşısında teslim olmak ayıp değildir. Zorbalık karşısında teslim olmak kötüdür. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’ Bugün yapılan propagandalarda İran’ın Amerika’yı baskılamak için bazı şeyler yaptığı ifade edilmektedir, bu yanlıştır. Bizim istediğimiz kanunlar ve taahhütlere uymaktır. ‘’ dedi.

Ruhani, 11. Hükümetin işe başladığında petrol dışı ihracat rakamının 31 milyar dolar olduğunu, geçen sene ( 7 sene sonra) ise bu rakamın 43 milyara ulaştığını söyledi.

Bu sene korona ve ambargoların her ikisinin de sorunlar yarattığını ifade eden Ruhani, petrol dışı ihracattan umutlu olduklarını söyledi.

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2012