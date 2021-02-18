Tahti Revançi: Ambargoların kaldırılması ve korona aşısının adaletlice dağıtımı gereklidir

BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen oturumda açıklamada bulunan Tahti Revançi, korona’nın insanlığın ortak düşmanı olduğunu ve milliyet, ırk, soy, cinsiyet tanımadan insanlığı hedef aldığını ve onunla mücadelede tüm milletlerin birliğinin gerekli olduğunu söyledi.

Korona aşısının adaletlice ve geniş bir şekilde dağıtımının gerekli olduğunu ifade eden Tahti Revançi, birçok gelişmekte olan ülkede aşılanma yapılmamasına işaretle bunu eleştirdi.

Tüm insanların aşılanmaması öncesi kimsenin güvende olmayacağını ifade eden Tahti Revançi, aşılanmaya paralel gelişmekte olan ülkelere yardımların yapılmasının da şart olduğunu söyledi.

İran devletinin yurt dışındaki mali kaynaklarına el konulduğu için şirketlere ve özel sektöre gerektiği gibi yardımda bulunamadığını ifade eden Tahti Revançi, insanlığın bu virüsü durdurmaktan başka çaresi olmadığını söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012