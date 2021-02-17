17 Şub 2021 21:31
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WHO: İran’ın korona ile ilgili başarılı yönetimini diğer ülkelerle paylaşacağız

WHO: İran’ın korona ile ilgili başarılı yönetimini diğer ülkelerle paylaşacağız

Tahran, IRNA- Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Direktörü Ahmet Elmenzeri, İran’ın korona il ilgili başarılı yönetimini diğer ülkelerle paylaşacaklarını söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile görüşme sorası açıklamada bulunan Elmenzeri, bu ziyaretinin kendisinin 3. Ziyareti olduğunu ve son ziyarette yakıdan İran’ın korona ile mücadele sorunlarını nasıl başarılı şekilde yönettiğini sahada gördüğünü söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının Makro Stratejik çalışmaları çerçevesinde Korona ile mücadeleyi yönettiğini ifade eden Elmenzeri , ‘’ İran’ın kendine has yöntemlerinden biri aşiretler ve göçebeler için seyyar klinikler oluşturmasıdır ve bu şekilde korona ile ilgili hizmetlerin yanında bu kişilere diğer sağlık hizmetlerinin de temin edilmektedir. ‘’ dedi.

Araştırmalar ve sonuçların yayınlanmasında da İran’ın çabalarının başarılı olduğunu ifade eden Elmenzeri, İran’ın ayrıca tıbbi teçhizat üretimi için de çaba sarf ettiğini belirtti.

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