Ruhani: Amerika, ambargoları bırakırsa her şey doğru yola girer

İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin ile bir telefon görüşmesi yapan Ruhani, iki ülke ilişkilerinin tarihi ve derin olduğunu belirterek, ilişkilerin daha fazla gelişmesini istedi.

İki ülke ilişkilerinin çizilen yol haritası ile ABD ambargolarına rağmen kabul edilebilir düzeyde ilerlediğini ifade eden Ruhani, ambargolara rağmen İran’da faaliyetlerini devam eden İsviçre firmalarının faaliyetlerini geliştirmek istediklerini söyledi.

İsviçre’nin oluşturduğu mali kanala değinen Ruhani, bu kanalın daha etkili faaliyette bulunmasını istedi.

İran halkı karşısında tehdit, zorbalık, baskı politikalarının hezimete uğradığını ifade eden Ruhani, ABD’nin İran aleyhindeki azami baskı politikasının hezimete uğradığını söyledi.

İran’ı nükleer anlaşmayla ilgili tutumunun belli olduğunu ifade eden Ruhani, ABD’nin fiili olarak ambargolarının ortadan kalkması karşısında İran’ın da azalttığı taahhütlerini arttıracağını söyledi.

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2012