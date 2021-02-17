Ruhani: KOEP’in tek korunma yolu ABD’nin gayrı insani ambargolarının kaldırılmasıdır

KOEP’e yeni konuların girmesinin mümkün olmadığını ifade eden Ruhani, ‘’ BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan KOEP’in belli çerçevesi vardır ve bu anlaşma İran ve dünyanın büyük 6 ülkesinin ortak çabalarının sonucudur ve değiştiremez. ‘’ dedi.

Ambargoların devam etmesi ve tarafların taahhütlerine bağlı olmadan KOEP’in devamının mümkün olmayacağını ifade eden Ruhani, KOEP’in korunmasının tek yolunun ABD’nin yasa dışı vee gayrı insani ambargolarının son bulması ve o ülkenin KOEP’e dönmesi olduğunu söyledi.

Hükümetin, İslami Şura Meclisi Kanunu çerçevesinde ambargoların kalkmaması durumunda taahhütlerini azaltmakla mükellef olduğunu ifade eden Ruhani, ambargoların kalkması durumunda İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

Bölgede barış ve istikrarın önemine ve yabancıların varlığından dolayı krizlere ve terörizmin artmasına değinen Ruhani, bölgenin geçmiş, bugün ve gelecekteki en önemli sorununun terörizmin yayılması olduğunu belirtti.

Ruhani, bölgede barış ve istikrarının sağlanması ve terörizmin kökeninin kazınmasının tüm ülkelerin yapıcı işbirliği ile mümkün olacağını söyledi.

Ruhani sözlerinin devamında yeni uluslararası şartlarda özellikler İran ve Almanya özel sektörlerinin işbirliği yapmasını istedi ve iki ülkenin korona ile mücadelede tecrübelerini paylaşmalarına vurgu yaptı.

Merkel de KOEP’in uluslararası bir anlaşma olarak korunmasına vurgu yaptı ve sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesini istedi.

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2012