17 Şub 2021 15:39
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News Code: 84233254
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü:

Rusya ve Küba aşıları yurt içinde üretilecek

Rusya ve Küba aşıları yurt içinde üretilecek

Hemedan, İRNA- Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Simasadat Lari, Rusya ve Küba aşılarına ilişkin bilgilerin ülkeye aktarıldığını duyurarak, 'Bu aşıların yerel ve yerli kapasite kullanılarak üretilmesi için süreç devam ediyor' dedi.

Hemedan üniversiteleri öğrencileriyle yapılan bir toplantı sırasında konuşan Lari, 'Sputnik aşısının ilk sevkiyatları ülkeye getirilmiş ve öncelik bazında ve sağlık personeline enjekte edilmesi başlamıştır. Buna paralel olarak bu aşının üretiö bilgisi de ülkeye aktarılmaktadır' ifadesini kullandı.

Rusya'da üretilen aşının yanı sıra Küba aşısının üretimine ilişkin bilgisinin İran'a aktarımın da devam ettiğini kaydeden Lari, İran aşılarının üretim sürecine değinerek, 'İran aşısı" Bereket, klinik tedavinin ilk aşamasının belgelerini Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunarak ikinci aşamaya girecek ve onay sonrası klinik aşamaya dahil edilecek' diye konuştu.

Lari, 'Diğer iki İran aşısının laboratuvar belgeleri birinci aşamaya geçmek için teslim edildi' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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