Rusya ve Küba aşıları yurt içinde üretilecek

Hemedan üniversiteleri öğrencileriyle yapılan bir toplantı sırasında konuşan Lari, 'Sputnik aşısının ilk sevkiyatları ülkeye getirilmiş ve öncelik bazında ve sağlık personeline enjekte edilmesi başlamıştır. Buna paralel olarak bu aşının üretiö bilgisi de ülkeye aktarılmaktadır' ifadesini kullandı.

Rusya'da üretilen aşının yanı sıra Küba aşısının üretimine ilişkin bilgisinin İran'a aktarımın da devam ettiğini kaydeden Lari, İran aşılarının üretim sürecine değinerek, 'İran aşısı" Bereket, klinik tedavinin ilk aşamasının belgelerini Gıda ve İlaç İdaresi'ne sunarak ikinci aşamaya girecek ve onay sonrası klinik aşamaya dahil edilecek' diye konuştu.

Lari, 'Diğer iki İran aşısının laboratuvar belgeleri birinci aşamaya geçmek için teslim edildi' diye ekledi.

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