Soçi toplantısında İran ve Türkiye heyetleri fikir alışverişinde bulundu

Yapılan görüşmede iki taraf, İdlib, Fırat'ın doğusu ve Suriye'nin Kürt bölgesindeki gelişmeler de dahil olmak üzere Suriye'deki son durumu ve siyasi çözüm sürecini ayrıntılı olarak tartıştı.

Görüşmede ayrıca taraflar, Suriye krizine askeri bir çözüm bulunmadığını ve tek çözümün siyasi olduğunu vurguladı.

Türk heyetine Şam'a yaptığı son ziyaretin sonuçlarını açıklayan Haci, Suriye'de terörle mücadelenin yanı sıra Anayasa Komitesi'nin çalışmaları çerçevesinde ülkenin siyasi sürecinin ilerlemesine yardımcı olma gereğini vurguladı.

Suriye Garantörler Zirvesi dün çeşitli heyetlerin ikili ve çok taraflı görüşmeleri ve genel kurul toplantısıyla başladı. Bugün ise İran, Rusya, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Suriye hükümeti ve Suriye muhalefet gruplarının temsilcilerinin katılımıyla devam edecek.

Suriye barışının garantörleri, Soçi üçlü toplantısının Suriye sorununun çözüm sürecini yeniden canlandıracağını ve IŞİD terör örgütünün Suriye'deki gizli merkezlerini yok etme sürecine yardımcı olacağını umuyor.

5 yıl önce başlayan bu görüşmelerin en önemli başarılarından biri, Astana görüşmelerinin dördüncü turunda varılan Suriye'de güvenli bölgelerin kurulması için bir mutabakat zaptının imzalanmasıdır.

Astana görüşmeleri çerçevesinde İran, Rusya ve Türkiye cumhurbaşkanları Tahran, Soçi ve Ankara'da üç kez bir araya geldi.

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